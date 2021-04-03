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Spor

Gedson Fernandes: Artık her maç bir final

Gedson Fernandes, Hatayspor maçına stoper olarak başlamış ikinci yarıda ise orta sahaya dönmüştü

03 Nisan 2021 21:30

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes ligde kalan maçların birer final olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Gedson Fernandes, "İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir sonuç aldık ama yapabileceğimiz bir şey de yok. Bu maç artık geride kaldı. Hedefimiz belli. Bunun için önümüzdeki maçlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Artık her maç bir final. Her maça bir final gözüyle bakıp maçlardan üçer puan almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gedson Fernandes, Hatayspor maçına stoper olarak başlamış ikinci yarıda ise orta sahaya dönmüştü.

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