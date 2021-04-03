Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı!

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Goller 21. ve 73. dakikada Diouf, 29. dakikada Ribeiro’dan geldi.

Son 5 haftada 11 puan kaybı yapan ve sadece bir kez kazanan Galatasaray zirvede büyük yara aldı. Fatih Terim'in cezası nedeniyle görev yapamadığı maçta takımın başında Levent Şahin yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip Hatay'a 6 eksikle giderken stoper eksikliği nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde Gedson Fernandes stoper olarak maça başladı. Hatayspor'da ise Aaron Boupendza mücadele kadrosunda yer almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Ümit Davala da cezaları nedeniyle kulübede yer alamadılar.

Maçta yaşananlar

Maçtaki ilk net pozisyonu Galatasaray 6. dakikada yakaladı. Feghouli'den pası alan Mostafa Mohamed'in ceza alanına girerken çektiği şutta savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk golü ise 21. dakikada Hatayspor’dan geldi. Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un arka direğe ortaladığı topu Akintola kontrol etti. Onun yerden pasına kale ağzında Mame Diouf dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Bu golden hemen sonra dakika 29. dakikada ev sahibi takım farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan, köşe gönderinin birkaç metre önünden kazanılan serbest vuruşta Traore topu doğrudan ceza sahası dışına doğru gönderdi. O bölgedeki Ribeiro hafif sol çaprazdan uzak köşeye nefis bir plase yolladı.

İlk yarı Hatayspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ilk net gol pozisyonu Galatasaray’dan geldi. 59. dakikada Babel'in son çizgiden geriye çıkardığı topu Etebo içeriye ortaladı, Falcao'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda direğe çarpan top auta çıktı.

69. dakikada sarı-kırmızılılar bir gol şansı daha yakaladı. Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Falcao'nun kafa vuruşunda Munir yattı ve topu çeldi. Devamında Babel'in ortaya çevirdiği top çizgi üzerindeki savunmadan döndü.

73. dakikada maçın skorunu belirleyen gol geldi. Ani gelişen Hatayspor akınında sağ kanattan ortaya doğru gönderilen uzun topu Diouf, Etebo'dan önce araya girerek önüne aldı. Devamında kaleci Muslera'yı çalımlayıp sağ çaprazdan topu ağlara yolladı.

Mücadelenin 79. dakikasında VAR incelemesi sonrası Abdulkadir Bitigen, Popov'a bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

Karşılaşma Hatayspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.