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Gediz'de kereste atölyesi yandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde bir kereste atölyesi, çıkan yangında tamamen yandı

02 Kasım 2017 21:40

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Gediz İlçesi\'nde bir kereste atölyesi, çıkan yangında tamamen yandı.
Gediz\'e bağlı Gümele Köyü\'nde Hüseyin Öztürk\'e ait kereste atölyesinde, bugün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede atölyeyi sararken, ihabr üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında, kereste atölyesi tamamen yandı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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