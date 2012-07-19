Gediz Nehri'ni kirleten 5 işletmeye ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Gediz Nehri'nde mevzuata uymayan 5 işletmeye 188 bin 480 lira para cezası verildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın, Gediz Nehri'ne dökülen atıkların arıtılmadan deşarj edildiğine dair medyada çıkan haberler üzerine inceleme başlattığı belirtildi.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yapılan inceleme ve araştırmanın ardından 5 işletmenin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne uymadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bu işletmelere 188 bin 480 lira para cezası verildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, nehrin bazı bölgelerinde iddia edildiği gibi renk kirliliğinin olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Konu gereğince ortaya atılan renk parametresinin 24 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından renkle ilgili gerekliliklerin yerine getirildiği tespit edildi.''