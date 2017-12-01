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Gediz Grabeni'ne deprem istasyonları kuruluyor

VEHBİ SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Gediz Grabeni üzerinde kalan Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde deprem istasyonları kurulması için çalışmalar başlatıldı

01 Aralık 2017 15:48

VEHBİ SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Gediz Grabeni üzerinde kalan Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde deprem istasyonları kurulması için çalışmalar başlatıldı.
Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD), yerel yönetimlerin desteğiyle Gediz Grabeni üzerinde deprem istasyonları kurulması için çalışma başlattı. Sarıgöl\'deki incelemelere DOHAD Başkanı Fuat Agalday, DOHAD Başkan Yardımcısı ve Afet Yapı Uzmanı Özden Işık, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendislik Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu katıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, \"Deprem öncesi işaretleri önceden izleme istasyonları için Gediz Grabeni üzerine bulunan ilçelerin yerel yönetimleri ile görüşmeler başlattık. Gediz Grabeni aktif faylarla devamlı sarsılmaktadır. Bu faylardaki hareketliliği önceden belirlemek amacıyla yerel belediyelerle ortaklaşa bir proje yapılacak. Bu projede, birçok noktalara parametreleri gözleyen cihazlar yerleştirilecek. Bu konulacak deprem izleme istasyonları 2x2 ebadında bir korumalı yerde olacak. Sürekli olarak DOHAD merkezinden anında izlenecek. Aynı zamanda belediyelerde istasyonda izleme imkanı bulacaktır. Deprem öncesi hareketliği anında izlenecektir. Sarıgöl\'de 4, Alaşehir\'de 3-4, Salihli\'de yine duruma göre 3-4 istasyon kurulması planlanmaktadır\' \'dedi. Deprem istasyonu kurulmasında öncülük yapan Sarıgöl Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi\'ye ise teşekkür etti.
Sarıgöl Belediye Başkanı MHP\'li Necati Selçuk, deprem istasyonu için görüşmeler yaptıklarını belirterek, \"Sarıgöl 1\'inci derece deprem kuşağı üzerinde olup, aynı zamanda sürekli hareketli fay üzerindedir. Biz olayı olumlu baktık. Sarıgöl\'de kurulacak deprem izleme istasyonu için belediye olarak belirlenen dört yere binanın fizik yapısını yapacağız. Ayrıca içlerine konulacak bilgisayarları alacağız\" dedi.
GRABEN
Graben, \'paralel faylar ile çevrili depresif bloklar\' olarak tanımlanmaktadır. Grabenlerin hemen yanında normal fay basamakları biçiminde yükselmiş yerkabuğu bloklarına \'horst\' denilir. Horst ve grabenler genellikle yan yana bulunurlar. Horst ve graben yapıları gerilme kuvvetleri ve gerilen yerkabuğunun göstergesidir.

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