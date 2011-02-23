-GEDİKLİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: KRİZDAROĞLU ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, ''Sayın Kılıçdaroğlu, 'krizdaroğlu' olarak türk siyaset tarihine geçerdi'' dedi. Gedikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün TBMM grup toplantısında aile sigortası sistemi ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Bülent Gedikli şunları söyledi: ''Sayın Kılıçdaroğlu hesap uzmanı olmakla övünüyor ama hesabı yine yanlış yapıyor, hesabı yine şaşırıyor. Dün grup toplantısında yaptığı konuşmada hesabı yine şaşırmış. 'Başbakan kişi, biz aile diyoruz' diyor. Aile üzerinden yaptığı hesap inanılmaz bir rakama mal oluyor. İlk söylediği ile yine uymuyor. Sayın Kılıçdaroğlu, baştan aşağı tutarsız, çelişkili bir rakam söylüyor. CHP'nin projeleri de hayal, tıpkı CHP iktidarının hayal olduğu gibi. İyi ki CHP'nin iktidar olma şansı yok, iyi ki CHP'nin projeleri sadece hayalden ibaret. Yoksa Türkiye bu projelerle, bu ekonomik anlayışla batardı. 2001 krizinden daha büyük bir kriz olurdu. Sayın Kılıçdaroğlu, 'krizdaroğlu' olarak Türk siyaset tarihine geçerdi. 2001 krizinde zaten bugün CHP'de üst düzey yönetici olan aktörlerin de rolü var. SSK'yı batıran bir genel başkan, Cumhuriyet tarihinin en ağır krizini 2001'de Türkiye'ye yaşatan üst düzey ekonomi bürokratlarından bir tanesi, 'aman bu fırsat kaçmaz. IMF'den para alalım' diyen profesör unvanlı akıldane CHP'de biraraya gelmiş vaziyette. Bunların da üreteceği ekonomik projeler hayali projeler olur. Ürettikleri projelerin maliyetini hesaplamaktan aciz oldukları ortada. Hesaplasalar projelerin uçuk, kaçık projeler olduğunu görecekler. Bu projelerin hesabını yapamayan, hesapları şaşıran CHP'ye biz bir iyilik ettik ve hesapları yaptık. Bundan sonra bu hesapları dikkate alsınlar. Türk Milleti de bu hayal projeleri görsün.'' -''CHP'NİN ZİHNİ SİNİR PROJELERİ...''- CHP'nin projelerinin toplam maliyetinin 180 milyar TL'yi bulduğunu belirten Gedikli, konunun sadece aile sigortası olmadığını ifade etti. ''CHP'nin birçok zihni sinir projesi var. Bu zihni sinir projelerin tamamının maliyeti 180 milyar Türk Lirası'' diyen Bülent Gedikli, CHP'nin ilave kaynak bulma ihtiyacının 7 milyar TL değil, 180 milyar Türk Lirası olduğunu dile getirdi. Gedikli, şöyle konuştu: ''Biz hesabı yaptık. CHP'ye de hodri meydan diyoruz. Siz de hesabınızı açıkça ortaya koyun. Evirip çevirmeyin, eveleyip gevelemeyin. Zaten 12 Haziran'da milletimiz CHP'nin sandıkta hesabını görecek, defterini de dürecek. Sayın Kılıçdaroğlu, temsil ettiği makamın gerektirdiği dikkat ve sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan, gerçeklerden tümüyle uzak olan aile sigortası ve diğer yalan, yanlış vaatleri ve hesaplamalarıyla ekonomiyi katlediyor.''