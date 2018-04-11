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Ekonomi

Gedik Yatırım: Trump'ın paylaşımları sonrası piyasalarda tansiyon yeniden yükseldi

İstanbul, 11 Nisan (DHA) –  Gedik Yatırım son piyasa değerlendirmesinde Donald Trump’ın Suriye konusunda Rusya’yı da hedef alan Twitter paylaşımlarıyla  piyasalarda tansiyon yeniden arttığına dikkat çekti

11 Nisan 2018 20:36

İstanbul, 11 Nisan (DHA) –  Gedik Yatırım son piyasa değerlendirmesinde Donald Trump’ın Suriye konusunda Rusya’yı da hedef alan Twitter paylaşımlarıyla  piyasalarda tansiyon yeniden arttığına dikkat çekti.

Jeopolitik risklerin ve bölgedeki tansiyonun sürmesinin liradaki baskıyı devam ettireceğini vurgulayan Gedik Yatırım değerlendirmesinde şu konuların altı çizildi:

“Suriye kaynaklı artan jeopolitik riskler masada olduğu ve bölgedeki tansiyon yüksek seyrettiği sürece liradaki baskısının devam ettiği ve dolar/lira kurunda yükselişlerin sürdüğü görülebilir.

“Bu nedenle Suriye tarafındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ve mevcut jeopolitik risklerde bir iyileşme görülmeden her iki yönde de sert hareketlerin görülebileceği göz önünde bulundurularak lira varlıklarda risklerin taşınabilecek boyutlarda tutulmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.

“Gelen açıklamalar sonrası küresel ölçüde piyasalarda hareketler sertleşmeye başladı. Endekste 200 günlük ortalamanın altına sarkılmış olması nedeniyle aşağı yönlü eğilim güç kazandı.

\"Hafta başında 116.500 altında kalındığı müddetçe yukarı yönlü pozisyonlara temkinli yaklaşılması gerektiği görüşümüzü, dünkü bildirimimizde 113.500 altında kalındığı sürece yukarı yönlü pozisyonlara temkinli yaklaşılması şeklinde revize etmiştik.

\"Gelinen seviyeleri ve ana trend eğilimi aşağı yönlü olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yukarı yönlü pozisyon alımı için izlediğimiz direnç seviyesini 110.500 olarak revize ediyoruz.

\"Güçlenen tepkilerden faydalanabilmek için öncelikle 110.500 seviyesinin yukarı kırılmasını beklemenin daha  sağlıklı olacağını, bu seviyeye kadar olacak yükselişlerin tepki ile sınırlı olacağını düşünüyoruz.

\"Hafta içinde günlük bültenlerimizde ve paylaşacağımız notlarla endekste dip oluşumu ve geri dönüş için oluşacak işaretleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

\"Hafta başından bu yana Suriye tarafında artan jeopolitik riskler nedeniyle liradaki değer kaybının hız kazandığı görülüyor. Hafta başından itibaren Rus Rublesi öncülüğünde gelişmekte olan ülke para birimleri baskılanırken, lira da en çok değer kaybeden para birimleri arasında yerini aldı.

\"ABD’nin Suriye’ye olası askeri operasyonu ve ABD ile Rusya’nın karşı karşıya gelme ihtimali bölgedeki tansiyonu iyice artırırken, bugün Trump’tan gelen açıklama lira varlıklardaki satışın hız kazanmasına neden oldu.

\"Liradaki değer kayıpları hız kazanırken, dolar/lira kuru tarihi zirvesi 14:40 itibariyle 4,1940 seviyesi taşıdı.

\"Öğleden sonraki saatlerde Başbakan Yıldırım’ın “Merkez Bankası gündeme hakimdir, gerektiği zaman tedbirlerini alır” şeklindeki açıklaması tansiyonu kısmen düşürse de jeopolitik risklere karşı hassasiyetin devam ettiğini düşünüyoruz.\"

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