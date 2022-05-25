Geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla mücadele eden 4 kentte orman yangını tatbikatı yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da eş zamanlı "Orman Yangıların Tatbikatı" düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde orman yangınlarına müdahaleye ilişkin yarın Muğla, Mersin ve Adana'yı da kapsayan Antalya merkezli "Orman Yangınları Tatbikatı" yapılacak.

Eş zamanlı 4 ildeki tatbikata 808'i gönüllü olmak üzere 4 bin 939 görevli katılacak. 16'sı hava aracı toplam 900 aracın kullanılacağı tatbikat, 48 noktada uygulanacak.

Tatbikatta, farklı başlıklarda saha uygulamaları gerçekleştirilecek. Tematik tatbikat kapsamında, orman yangınlarına ve konut yangınlarına havadan ve karadan müdahale edilecek. Denizden ve karadan tahliye yapılacak.

İlk kez hayata geçirilen yeni uygulamalar da tatbikatla test edilecek. Bu tatbikatta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planının (UOYMP) birlikte işletilecek. Ayrıca tek tuşla acil çağrı başlatma olanağı sağlayan AFAD Acil mobil uygulaması da tatbikatın yapılacağı illerde aktif hale getirilecek.

Tatbikat kapsamında, orman hava unsurları, orman araçları ve orman kulelerine ait araçlardan anlık görüntü aktarılacak. Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi üzerinden etki alanın içerisinde kalan okul ve hastane kritik tesis bilgilerine ulaşılıp planlama yapılacak.