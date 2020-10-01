Geçen hafta vatandaşlar euro satıp dolar aldı

Yurt içi yerleşiklerin hesabındaki döviz tutarı geçen hafta 391 milyon dolar azalırken, vatandaşların euro satıp dolara döndüğü gözlemlendi.

Dünya’nın haberine göre, dolar hesaplarında 611 milyon dolar artış yaşandı. Euro hesaplar ise 523 milyon dolar geriledi. Dolar hesaplarının toplamı 118 milyar 272 milyon dolara yükselirken, euro hesaplarının toplam büyüklüğü dolar cinsinden 62 milyar 780 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın, 25 eylül haftasına ilişkin açıkladığı para banka istatistiklerine göre, vatandaşların banka hesaplarındaki döviz tutarı bir önceki haftaya göre 391 milyon dolar geriledi ve 217 milyar 743 milyon dolara düştü.

391 milyon dolarlık düşüşte bireysel hesaplardan yapılan 906 milyon dolarlık döviz satışı etkili oldu. Bireysel hesaplar satarken tüzel hesaplar ise 515 milyon dolarlık alım yaptı.

Kıymetli maden hesapların dolar karşılığında ise 617 milyon dolarlık gerileme yaşandı ve toplam hesap büyüklüğü 32 milyar 645 milyon dolar oldu.