Geçmişte Putin'e destek videosu çekmişti: 'Elveda Lenin'in yıldızı Hamatova, savaşa karşı olduğu için Rusya'yı terk etti

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'Elveda Lenin' filmindeki rolüyle tanınan Rus oyuncu Çulpan Hamatova, Ukrayna'daki savaşa karşı olduğu için Rusya'dan ayrıldığını ifade etti. Hamatova, 2012 seçimlerinden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek veren bir video çekmiş ve 2014'te Kırım'ın ilhakını desteklemişti.

Hamatova, verdiği söyleşide Letonya'ya taşındığını ifade etti. Ünlü oyuncu, ülkeye dönmesi durumunda tutuklanacağından korktuğunu dile getirdi.

Hamatova, 24 Şubat'tan günler sonra Rusya'nın savaşa son vermesi için çağrı yapan sanatçılar arasındaydı.

"Rusya'da kalıp bir yalanın içinde yaşamaya devam edemezdim" diyen Hamatova, birikiminin kendisi ve çocuklarına Letonya'da birkaç ay yeteceğini; henüz iş bulamadığını ifade etti.