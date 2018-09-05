Geçmişi yok olan Brezilya'daki Ulusal Müze'de duman dedektörü ve yangın sigortası yokmuş!

Brezilya'nın Rio De Janeiro şehrindeki Ulusal Müze’de çıkan yangın sonrasında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Müzenin duman dedektörü ve yangın sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

Müzenin Müdür Yardımcısı Cristiana Serejo bütçe yetersizliği ve bürokrasinin sıkıntıya neden olduğunu söyledi.

TIKLAYIN - Brezilya'da yanan 200 yıllık müzede hangi eserler vardı?

Rio de Jenario şehir üniversitesine ve Eğitim bakanlığı'na bağlı olan müze, 1818 yılında kurulmuştu. Müzede eski mısır mimarisi ve ilk insan fosili de dahil birçok eser bulunuyordu. Ülkenin en tarihi ve en geniş çaplı müzesinde 20 milyondan fazla tarihi eser bulunuyordu. Müze 530 binden fazla kitap ile Güney Amerika'daki en büyük doğal ve antropolojik tarih müzesi konumundaydı.

Müzede ayrıca "Luzia" olarak bilinen Brezilya'nın Minas Gerais bölgesinde bulunan en eski insan fosili ve bir de dinozor iskeletine de ev sahipliği yapıyordu.

Brezilya hükümeti Hükümet, Cinelandia Meydanı'nda toplanan binlerce insana yeni bir müze inşa etmek için kaynak sözü verdi. Kurumun yöneticisi Alexander Keller, "Sadece ağlamak yeterli değil. Yeterli kaynağa sahip olan federal hükümet, müzenin yeniden inşa etmesine yardım etmek zorunda" ifadesini kullandı.

Müzenin son görüntüleri şöyle: