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Geçmişe yolculuk; 2018'de havalanıp 2017'ye geri döndüler

"Yani, zaman içinde yolculuk yapabiliyoruz, ama hâlâ uçan arabalarımız yok"

01 Ocak 2018 19:09

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinden 2018'in ilk dakikalarında kalkan bir uçak, ABD'nin Hawai eyaletinin başkenti Honolulu'ya 2017'de indi.

Gazeteci Sam Sweeney olayı farketti ve bu ilginç durumu Twitter'dan paylaştı.

"Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş 2018'de başladı ve uçak 2017'de inecek" ifadesini, #zamanayolculuk etiketiyle paylaştı.

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