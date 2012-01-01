Geçmeyen gribin sebebi atkı mı?

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Zaman'ın haberine göre, Sakarya Özel Ada Tıp Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cevdet İzmirli, yıkanmayan atkının grip mikrobunu barındırdığı için iyileşmeyi geciktirdiğini ve yeniden hasta edebileceğini belirtiyor. "Geçmeyen gribinizin sebebi atkınız olabilir." diyen İzmirli, ağza bağlanan atkıların her gün yıkanması gerektiğini söylüyor. İzmirli, "Özellikle okula giden çocukların çok sık kullandığı atkıların temizliğine dikkat edilmeli." diyor.