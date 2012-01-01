T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Geçmeyen gribin sebebi atkı mı?

Uzmanlar, grip ya da nezle olan kişilerin soğuktan korunmak için ağızlarına sardıkları atkıları her gün yıkamalarını istedi.

01 Ocak 2012 02:00

 T24- Grip ya da nezle olan kişiler, soğuktan korunmak için ağızlarına sardıkları atkıları her gün yıkamalı.




Zaman'ın haberine göre, Sakarya Özel Ada Tıp Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cevdet İzmirli, yıkanmayan atkının grip mikrobunu barındırdığı için iyileşmeyi geciktirdiğini ve yeniden hasta edebileceğini belirtiyor. "Geçmeyen gribinizin sebebi atkınız olabilir." diyen İzmirli, ağza bağlanan atkıların her gün yıkanması gerektiğini söylüyor. İzmirli, "Özellikle okula giden çocukların çok sık kullandığı atkıların temizliğine dikkat edilmeli." diyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24