Geçmediği köprüden 3 defa ceza yemişti: Köprünün işletmesinden açıklama

Sinop’ta, Seyfettin Aksan'a en son 15 yıl önce gittiğini söylediği İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobiliyle 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesi ile kesilen para cezası ile ilgili ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Plakalardaki kirlenme, standart olmayan ya da üzerinde oynanmış plaka kullanılması, hız sınırlamalarının aşılması ve gişelerdeki talimatlara aykırı manevra gibi nedenlerden dolayı yanlış plaka okunması benzeri vakaların düzeltildiği belirtilen açıklamada, "Tahakkuk, otoyolu kullanan gerçek plaka numarasına yöneltilmektedir. Bu uygulama şirketimiz dâhil olmak üzere, Ulusal Ücret Toplama Sistemi’nin kullanıldığı tüm otoyol ve tünellerde aynı biçimde sürdürülmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden Türkiye Noterler Birliği sisteminde yapılan sorgulama sonucu 57 AR 204 plakalı araç ile geçiş görüntülerinde tespit edilen araç arasında marka, model farklılıkları olduğu görülmüştür. Aracın, 15 Aralık 2020 tarihinde 2 adet ve 2 Nisan 2021 tarihinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet otoyol geçişi tespit edilmiştir. Tüm bu incelemeler sonucunda habere konu olan 57 AR 204 plakalı araca yönelik ihlalli geçiş işlemleri durdurulmuştur" denildi.