-''GEÇİTLİ KARAKOLU'' SANALA TAŞINDI MALATYA (A.A) - 20.09.2010 - Sosyal paylaşım ağı Facebook'ta kurulan ''Geçitli Jandarma Karakolu'' sayfasında, karakolda görev yaptıktan sonra terhis olan askerlerin fotoğrafları, düşünceleri ile birbirlerine yazdığı mesajlar yer alıyor. Vatani görevini Hakkari'nin Geçitli Karakolu'nda yapan ve terhis olan askerler tarafından kurulduğu sanılan grup sayfasında, askerlerin çok sayıda kişisel, bölgenin coğrafi yapısı ve yaşam koşulları fotoğrafları bulunuyor. Sayfanın girişindeki şu yazı dikkat çekiyor: ''Burası ne aşıkların konuştuğu, ne de gözlerin bakıştığı yerdir. Burası acıların ve hasretin doruğa ulaştığı yerdir. Ne piknik yeri, ne eğlence yeri, ne sevenlerin buluştuğu, ne aşıkların konuştuğu, ne de gözlerin bakıştığı bir yerdir. Burası acıların ve hasretin en yüksek seviyeye ulaştığı özgürlüğün kısıtlandığı emirlerin konuştuğu ve de mermilerin gece konuştuğu bir yerdir.'' Çok sayıda ziyaretçisi bulunan ve paylaşılan sayfada aynı karakolda görev yapan askerlerin notları da bulunuyor.