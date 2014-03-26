Geçiş hükümetinin işi zor



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'daki referandumun ardından Rus milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "Hükümeti milliyetçiler, neonaziler, Rusya karşıtları ve antisemitistler devirdi. Ukrayna'da bu kişilerin sözü geçiyor" şeklinde konuşmuştu. Kremlin'e yakın basın kuruluşlarının haberlerinde de Kiev yönetiminden bahsedilirken "faşist hükümet" ifadesine sık sık yer veriliyor.

Ukrayna'daki geçiş hükümeti ise Rusya’dan gelen eleştirilere mesafeli yaklaşıyor. Yeni hükümetin en tanınan ve önemli ismi geçiş dönemi Başbakanı Arseni Yazenyuk. Yatsenyuk eski başbakan Yulia Timoşenko'nun liberal muhafazakar Vatan Partisi'ne üye. 39 yaşında olmasına rağmen deneyimli bir siyasetçi olan Yazenyuk, Aralık 2007'den Eylül 2008'e kadar parlamento başkanlığı ve daha önce de dışişleri bakanlığı yaptı. Üç başbakan yardımcısından biri ile aralarında içişleri, enerji ve adalet bakanlıklarının da bulunduğu toplam altı bakanlığın başında yine Vatan Partisi üyesi milletvekilleri bulunuyor.

Geçiş hükümetinde sekiz de bağımsız bakan mevcut. Bunlar Bağımsızlık Meydanı'ndaki protesto hareketine katılan farklı grupları temsil ediyor. Bu grupta en çok öne çıkan isim ise Gençlik ve Spor Bakanı Dimitri Bulatov. Yanukoviç karşıtı Bulatov 22 Ocak'ta kimliği belirsiz kişilerce Bağımsızlık Meydanı'ndan kaçırılmış ve günlerce işkenceye maruz kalmıştı.

Bulatov'un yanı sıra ekonomi, maliye, dışişleri, eğitim, sağlık ve kültür bakanlıklarının başında da herhangi bir partiye üye olmayan isimler bulunuyor. Ayrıca başbakan yardımcılarından bir diğeri olan Volodimir Groysman da bağımsız bir isim.

'Taktik amaçlı'

Kabinede Vitali Kliçko'nun liderliğini yaptığı Reform İçin Ukrayna Demokratik İttifakı Partisi'nden (UDAR) milletvekili bulunmasa da parti geçiş hükümetini destekliyor. Kliçko, Kiev'deki protesto gösterilerinde öne çıkan muhalefet liderlerinden biriydi.

Heinrich Böll Vakfı Başkanı Kyryl Savin’e göre, Kliçko'nun geçiş hükümetinde yer almamasının nedeni tamamıyla taktik amaçlı. Savin, mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Kliçko'nun hükümetin aldığı kararlardan sorumlu tutulmak istemediğini kaydediyor.

Başbakan yardımcılarının üçüncüsü olan Oleksandır Siç, Çevre Bakanı Andriy Mohnik, Tarım Bakanı İgor Şvayka ve Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden İgor Tenyuk ise aşırı sağcı Svoboda Partisi'ne üye. Heinrich Böll Vakfı Başkanı Kyryl Savin Rusya'nın eleştirilerinin aksine Svoboda Partisi'nin geçiş hükümetinde pek etkili olmadığını belirtiyor.

Savin "Hükümeti kontrol etmiyorlar. Hükümette çoğunluk Yulya Timoşenko'nun Vatan Partisi'nde ve deyim yerindeyse işin önemli kısmı bu partiye üye bakanların elinde" diyor.

'Sağ popülist ve aşırı sağcı bir parti'

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubu'nun 2013 Ağustos'unda Svoboda Partisi'yle ilgili verdiği soru önergesine Svoboda Partisi'nin "sağ popülist ve aşırı sağcı bir parti olduğu" yanıtını vermişti. Soru önergesine verilen yanıtta ayrıca "Yeni seçilen Ukrayna parlamentosundaki parlamento çalışmalarında bir muhalefet partisi olarak Svoboda partisinden aleni aşırı sağcı bir eğilim gözlemlenmemektedir. Parti 2012 yılındaki genel seçimler öncesinde seçim programını elden geçirerek aşırı sağcı açıklamaları programından çıkartmıştır" açıklamasına yer verilmişti.

Ancak Svoboda üyelerinin yurtdışındaki aşırı sağcılarla iyi ilişkiler içinde olduğu kaydediliyor. Svoboda Partili milletvekili Mihail Golovko başkanlığında bir heyet Mayıs 2013'te Saksonya Eyaleti'ndeki aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) merkezine bir ziyaret düzenlemişti.

Heinrich Böll Vakfı Başkanı Kyryl Savin, mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Svaboda Partisi'nin adayının Genel Başkan Oleg Tyagnibok olacağı tahminini yapıyor. Ancak Savin'e göre Tyagnibok'un devlet başkanı seçilmesi mümkün değil. Savin, "Anketlere göre oyları yüzde 5 seviyesinde görünüyor. Bununla pek bir şey elde etmesi mümkün değil" diyor.