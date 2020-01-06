Geçinemeyenler: 'Etli yemek almaya paramız yetmiyor'

Geçim sıkıntısını ele aldığımız haber dizimiz "Geçinemeyenler"in 6. bölümünde İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mine Sunar ile konuştuk.

Mine Sunar yurtta kalıyor, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu ile geçiniyor, haftada iki gün çalışarak kazandığı parayla masraflarını karşılıyor.

Sunar, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilemek için çalıştığını söylüyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye genelinde 207 üniversiteye kayıtlı yaklaşık 7,5 milyon öğrenci var. Bu üniversitelerin yüzde 29'u İstanbul'da.

Haber-video: Neyran Elden