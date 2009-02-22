Geçim sıkıntısı cinselliği olumsuz etkiliyor

Türkiye’de erkekler daha çok geçim sıkıntısı ve strese bağlı olarak cinsel sorunlar yaşıyor.



Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ahmet Erbağcı, Türkiye’de erkeklerin daha çok geçim sıkıntısı ve strese bağlı olarak cinsel sorunlar yaşadığını söyledi.



Türk Androloji Derneği ve Bayer ilaç firması tarafından ‘Erkek Erkeğe Sağlık Konuşuyoruz’ sloganıyla yola çıkan Sağlık TIR’ı İzmir, Denizli, Konya ve Antalya’nın ardından 5’nci durağı Gaziantep’e geldi. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) de destek verdiği proje kapsamında Türkiye’yi gezerek, Türk erkeğini ücretsiz olarak özellikle cinsellik konularında bilgilendirmeyi amaçlayan Sağlık TIR’ının tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Oturum başkanlığını gazeteci ve spor yorumcusu Ümit Aktan’ın yaptığı toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Erbağcı ve Bayer ilaç firmasının üretim müdürü Sinan Aktan katıldı.



Erkekler doktora başvurmuyor



Ümit Aktan, cinsel organın erkeklerin adeta barometresi olduğunu belirterek, cinsel organda yaşanan sorunun diğer hastalıkların habercisi olabileceğini belirterek, “Özellikle maç kuyrukları ve İddaa bayileri bu sorunu yaşayan erkeklerle dolu” dedi. Dünyada 152 milyon erkeğin cinsel bozukluk yaşadığını ve 70 milyonluk Türkiye’de 7 milyon erkeğin bu sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Doç.Dr. Ahmet Erbağcı ise, “Ancak erkekler bu konuda doktorlara başvurmuyor. Geçim sıkıntısı ve strese bağlı olarak ortaya çıkan, erkeklerin önemsemediği cinsel sorunlarının altında başka sağlık sorunları yatabilir. 50 bin erkeğe sağlık taramasını hedefliyoruz” diye konuştu. Bayer ilaç firması üretim müdürü Sinan Aktan da, ailede erkeğin kendisini sağlık açısından arka plana ittiğini, erkekleri sağlıkları konusunda bilinçlendirmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Aktan, şu ana kadar 8 bin 500 erkeğin sağlık taramasından geçirildiğini, 1 milyon erkeğe ise bu konunun önemini anlattıklarını sözlerine ekledi.



Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılarak etkinliğe destek olan Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Gaziantep Temsilcisi Ahmet Kaya’ya birer plaket verildi. Bu arada Demokrasi Meydanı’nda duraklayan Sağlık TIR’ını ziyaret eden Gaziantepli vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi.



(AA)

