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Yaşam

Gecikmeli uçuşlarda yolcular tazminat talep edebilecek

Avrupa Adalet Divanı teknik arızalardan dolayı gerçekleşen uçuş gecikmelerinde yolcuların tazminat alabileceğine hükmetti

19 Eylül 2015 17:59

Avrupa Adalet Divanı, teknik arızalardan dolayı meydana gelen uçuş gecikmeli uçuşlarda yolcuların tazminat alabileceğine hükmetti. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM'nin yargıya taşıdığı davayı karara bağlayan Avrupa Adalet Divanı, teknik arızanın "olağan dışı sebepler" arasında gösterilemeyeceği sonucuna vardı. KLM'nin aleyhinde görüş bildiren mahkemenin verdiği karara göre en az üç saatlik rötarlarda, yolculara 600 euroya kadar tazminat ödenebilecek.

Turizmforumu.net'te yer alan habere göre, karar herhangi bir havayolu şirketiyle AB ülkelerinden ayrılan ya da bir AB ülkesine ait havayolu şirketiyle AB ülkelerine giden yolcuları kapsıyor.

Havayolu şirketinin kontrolü dışında olan ve yolculara tazminat ödenmesini gerektirmeyen olağandışı sebeplerin arasında şunlar yer alıyor:

- Hava trafik kontrol kulesinde grev
- Tehlikeli hava şartları
- Güvenlik alarmları
- Üretim hatası
- Uçakta oluşan beklenmedik hasar

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