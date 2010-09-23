Geciken hükümet BDPgörüşmesi başladı

T24 - Hakkari'de meydana gelen ve 9 sivilin ölümüyle sonuçlanan mayınlı saldırı nedeniyle ertelendiği duyurulan hükümet-BDP görüşmesi saat 14.05'te TBMM'de başladı.



Hükümet ile BDP arasında merak edilen görüşme şu an TBMM’de gerçekleşiyor.



PKK’nın eylemsizlik kararının uzatılması açısından önem taşıyan görüşmede iki tarafın taleplerini aktaracağı biliniyor.



Görüşmeye, hükümet kanadından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadulah Ergin, BDP tarafından ise Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ve BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan katıldı.



Saat 14.05'te başlayan görüşme, TBMM'deki Başbakanlık makamında gerçekleşiyor.



Alınan bilgilere göre hükümet demokratikleşme hareketlerinin devam edeceğini net bir biçimde çizerken,özerklik ve Kürtçe’ye dair taleplere karşı çıkacak.



BDP ise öncelikle görüşmelerde Abdullah Öcalan’ın ve görüşlerinin esas alınmasını isteyecek. Ayrıca özerklik ve bölgede olan olayların faillerinin bulunması da BDP’nin istekleri arasında yer alacak. Ancak hükümetin Özerklik isteğine kesinlikle karşı çıkacağı biliniyor.



BDP’nin Kürtçe yüzünden okulları bir hafta boykot etmesi de görüşülecek konular arasında. Kulislerde konuşulan bir diğer konu ise BDP’nin Anayasa Değişim Paketi’nde istediği demokratikleşme maddeleri.



Görüşmenin ardından Ergin ve Çiçek'in çıkan sonuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu ile tartışılacağı ifade ediliyor.





