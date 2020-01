Geçici körlük yaşayan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, köylüler tarafından ormanlık alanda bitkin halde bulunan yavru dağ keçisi, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne getirilerek tedavi altına alındı. Daha önce de geçici körlük yaşayan bir dağ keçisinin bulunduğunu hatırlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, konunun araştırılması için Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini bilgilendirdiklerini söyledi.

Mazgirt İlçesi\'ne bağlı Çanakçı Köyü\'nde bu sabah ormanlık alanda bitkin halde bulunan ve bölge halkı tarafından kutsal olarak bilindiği için avlanması yasak olan yavru dağ keçisini evlerine götüren köylüler, durumu Tunceli Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne bildirdi. Bölgeye giden doğa koruma ekipleri, yavru dağ keçisini Tunceli\'ye getirerek koruma altına aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'nde veteriner hekim tarafından kontrol edilen yavru dağ keçisinin yaklaşık 5 aylık olduğu ve geçici körlük yaşadığı için beslenemediği, bunun için de bitkin düştüğü belirtildi. Yapılan kontrollerden sonra ilaç tedavisi uygulanan yavru dağ keçisi, daha sonra beslenmeye alındı. Tunceli\'de son bir ay içinde 2\'inci geçici körlük yaşayan dağ keçi vakasının olması nedeniyle durum, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne bildirilerek, hastalık nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı. Geçici körlük vakalarının dağ keçileri arasında artması konusunda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, şöyle dedi:

\"Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde geçici bir körlük yaşadığı anlaşıldı ve gerekli ilaç tedavi başladı. Yakın zamanda aynı şekilde geçici körlük yaşayan bir dağ keçisi daha tespit edilmiş ve 10 günlük tedavisinden sora tekrar doğal ortamına bırakılmıştı. Geçici körlük vakasının ikinci olması nedeniyle Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne gerekli bilgi verildi, gerekirse yavru dağ keçisini buraya göndereceğiz. Bu yavru dağ keçisi sağlığına kavuştuğu an tekrar doğaya bırakacağız.\"

Tunceli\'de yaban hayatının çok canlı olduğunu, birçok hayvan türünün bulunduğunu ve 2011 yılından bugüne kadar kendilerine yaralı yada bitkin halde toplam 109 yaban hayvanının geldiğini anlatan Gürsönmez, şöyle dedi:

\"Tunceli\'de yaban hayatı çok zengin onlarca tür hayvan var bunların çoğunluğunu yırtıcı havyanlar oluşturuyor. 2011 yılından bugüne 109 yaralı yada bitkin halde bulunan hayvanı merkeze getirerek tedavi ettirdik. Yaraları ağır olan ve burada tedavi edilmeyen bazı hayvanları Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdik. 109 yaban hayvanında 76 tanesinin tedavisi başarıyla yapılarak sağlığına kavuşmaları sağlandı ve tekrar doğal ortamına bırakıldı. Geri kalan bazıları tekrar doğaya çıkamayacak durumda olduğu için koruma altına alındı, bazıları öldü. Biz her türlü yaban hayvanını yaşatmak için her türlü özveriyi gösteriyoruz.\"

