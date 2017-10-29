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Geçici kimlik isteyen Iraklı babanın sesini Bakan Kaya duydu 

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- IRAK'taki iç savaştan kaçarak Ankara'ya yerleşen, çocuklarını tedavi ettirmek ve kızını okula göndermek için geçici kimlik kartlarının çıkarılmasını isteyen İmet Alnuseiyne'nin sesini Aile ve Sosyal Politikalar B

29 Ekim 2017 21:19

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- IRAK\'taki iç savaştan kaçarak Ankara\'ya yerleşen, çocuklarını tedavi ettirmek ve kızını okula göndermek için geçici kimlik kartlarının çıkarılmasını isteyen İmet Alnuseiyne\'nin sesini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya duydu.
Irak\'ın Telafer kentindeki IŞİD zulmünden kaçarak eşi ve 3 çocuğuyla  Kahramankazan\'a yerleşen kaynak ustası İmet Alnuseiyne, doğuştan parmakları olmayan oğulları Abdulbasid ve Muhammed\'i  tedavi ettirmek,  9 yaşındaki kızı Hüda\'yı  okula göndermek ve çalışabilmek için geçici kimlik kartlarının bir an önce çıkarılması talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yanıt verdi, dönüş yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın talimatıyla  Iraklı aileyi bakanlık yetkilileri evinde ziyaret etti. Bakan Kaya\'nın Alnuseiyne ailesiyle bakanlıkta görüşerek sorunlarını dinleyeceği öğrenildi.

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