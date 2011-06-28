-GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER KÜTAHYA (A.A) - 28.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'taki 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, saat 00.13'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki en büyük artçı sarsıntı, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.13'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkezi ve Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Gediz ilçelerinde de hissedildi. 10,4 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Simav ve çevre ilçelerde az hasarlı ve hasarsız binalarda kalan vatandaşlar ise depremi hissettikten sonra sokaklara çıktı. Bazıları telaşla cep telefonlarıyla yakınlarından haber almaya çalışırken, kimilerinin ağladığı gözlendi. Deprem, ilk belirlemelere göre, Simav'da mevcudun dışında herhangi bir hasara yol açmadı. 19 Mayıs'tan sonraki en büyük artçı sarsıntı, 5,0 büyüklüğünde 28 Mayıs'ta oluşmuştu.