T24 LogoT24 Logo
Yaşam

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER KÜTAHYA (A.A)

28 Haziran 2011 11:42

-GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER KÜTAHYA (A.A) - 28.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'taki 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, saat 00.13'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki en büyük artçı sarsıntı, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.13'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkezi ve Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Gediz ilçelerinde de hissedildi. 10,4 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Simav ve çevre ilçelerde az hasarlı ve hasarsız binalarda kalan vatandaşlar ise depremi hissettikten sonra sokaklara çıktı. Bazıları telaşla cep telefonlarıyla yakınlarından haber almaya çalışırken, kimilerinin ağladığı gözlendi. Deprem, ilk belirlemelere göre, Simav'da mevcudun dışında herhangi bir hasara yol açmadı. 19 Mayıs'tan sonraki en büyük artçı sarsıntı, 5,0 büyüklüğünde 28 Mayıs'ta oluşmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24