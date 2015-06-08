Geçersiz oyların sayısı SP-BBP ittifakını geçti

7 Haziran genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, partilerin sıralamaları ve aldıkları oy oranlarının yanı sıra, geçersiz oylar ve seçime katılım oranları da belli oldu. Katılımın yüzde 85 civarında olduğu seçimlerde, geçersiz oy sayısı ise 1 milyon 326 bin 434 oldu.

Toplamda 54 milyon 537 bin 785 seçmenin, 47 milyon 184 bin 793’ü sandıklara giderken, 7 milyon 352 bin 992 seçmen sandığa gitmedi.

Sandığa giden 1 milyon 326 bin 434 vatandaşın oyu ise geçersiz kabul edildi. Geçersiz oyların sayısı, seçimden 5. parti olarak çıkan Saadet Partisi’nin 942 bin 27 olan oy sayısını geçti.

