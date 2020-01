Amerikan Müzik Ödülleri, pazar gecesi Los Angelas'daki Microsoft Theater'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Müzik endüstrisinin dünya çapındaki en önemli ödülleri arasında sayılan Amerikan Müzik Ödülleri'nde bu yıl da gecenin yıldızları değişmedi. İngiliz-İrlandalı genç erkek müzik grubu One Direction geçen yıl olduğu gibi bir kez daha Yılın Sanatçısı ödülünü aldı.

One Direction aynı zamanda üçüncü kez Yılın En Sevilen Pop Grubu ödülünü de kazandı. 43'ncü Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde, One Direction'ın yanı sıra en fazla ödül alan ismi Taylor Swifft oldu. Altı kategoriyle gecenin en fazla aday gösterilen ismi olan Swift, aday gösterildiği kategorilerden üçünü almayı başardı. Gecenin en fazla ödül alan ismi olmasına karşın Swift ne kırmızı halıda ne de salonda boy gösterdi.

Paris kurbanlarına saygı

Televizyondan canlı yayınlanan Amerikan Müzik Ödüllerini bu yıl ünlü yıldız Jennifer Lopez sundu. Lopez, ödül töreninin açılışını bir sahne şovuyla yaptı. Her yıl birbirinden başarılı sahne performanslarının sergilendiği ödül töreninde bu yıl, Celine Dion, Gwen Stefani, Meghan Trainor, Justin Bieber, Ariana Grande, Nick Jonas ve Alanis Morrisette izleyicilere keyifli anlar sundu. Celine Dion şarkısını, Paris saldırılarında hayatını kaybedenlere itafen söyledi.

Amerikan Müzik Ödülleri ilk kez 1973 yılında Grammy Müzik Ödülleri'ne alternatif olarak verilmeye başlandı. Adaylıklar, albüm satışlarına göre oluşturulurken, kazananları dinleyiciler internet üzerinden yapılan oylamayla belirliyor.

Yılın sanatçısı: One Direction

Yılın En İyi Yeni Sanatçısı: Sam Hunt

Yılın Şarkısı: Blank Space - Taylor Swift

Pop Rock dalında En İyi Erkek Sanatçı: Ed Sheeran

Pop Rock dalında En İyi Kadın Sanatçı: Ariana Grande

Rap/Hip-hop dalında En İyi Sanatçı: Nicki Minaj

Rap/Hip-hop dalında En İyi Albüm: Nicki Minaj - The Pinkprint

Yılın Ortak Çalışması: Skrillex & Diplo Featuring Justin Bieber “Where Are U Now

Pop Rock dalında En İyi Grup: One Direction

Pop Rock dalında En İyi Albüm: Taylor Swift - 1989

Country dalında En İyi Erkek Sanatçı: Luke Bryan

Country dalında En İyi Kadın Sanatçı: Carrie Underwood

Country dalında En İyi Grup: Florida Georgia Lane

Soul-R&B dalında En İyi Erkek Sanatçı: The Weeknd

Kadın soul/R&B sanatçısı: Rihanna

Soul-R&B dalında En İyi Albüm: The Weeknd – "Beauty Behind the Madness

Alternatif rock sanatçısı: Fall Out Boy

AC (Adult Contemporary) dalında En İyi Sanatçı: Taylor Swift

Latin Dalında En İyi Sanatçı: Enrique Iglesias

Elektronik Dans dalında En İyi Sanatçı: Calvin Harris

En iyi Film Müziği: "Pitch Perfect 2"