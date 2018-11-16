Geçen yılın şanslı bayisi 'Umut', kredi engeline takıldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da geçen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı 4 çeyrek biletten birini satan seyyar gişe \'Umut\', bu yılbaşı umut dağıtamayacak. Bankadan kredi çekip satacağı biletleri almak isteyen gişe sahibi Orhan Kostakoğlu, \"Kredim onaylanmadı. Kredi çekemezsem hanımla birlikte dükkanı kapatıp eve gideceğiz\" dedi.

Milli Piyango idaresinin yılbaşı özel çekilişinde 2019 yılı büyük ikramiyesi 70 milyon lira oldu. Tam bilet 70, yarım bilet 35 ve çeyrek biletin 17,5 liradan satılacağı duyuruldu.

KREDİ BAŞVURUSU ONAYLANMADI

Geçen yıl 61 milyonluk büyük ikramiyenin isabet ettiği şanslı biletlerden Antalya\'dakini, \'Umut\' gişesi sattı. 2018 yılbaşı özel çekilişinde Antalya talihlisine büyük ikramiyeyi kazandıran \'Umut\' gişesi, bu yılki özel çekilişte umut dağıtamayacak. Eşi Havva Kostakoğlu ile birlikte seyyar gişe işleten işçi emeklisi Orhan Kostakoğlu (60), geçen yıl bankadan eşiyle birlikte 67 bin TL\'lik kredi çekip satmak için bilet aldı. Çift yılbaşı özel çekilişinde yaklaşık 130 bin TL\'lik bilet sattı. Çiftin bankaya 20 bin TL\'lik kredi borcu kaldı. 2019 yılı özel çekilişi için bu kez daha yüklü miktarda bilet satmak isteyen çift, 150 bin TL\'lik kredi çekmek istedi. Ancak banka kredi başvurusunu onaylamadı.

\'TEZGAHI KAPATACAĞIM\'

Kredi onaylanmayınca büyük şok yaşadığını anlatan Orhan Kostakoğlu, elinde sermaye olmayınca yeniden bankaların yolunu tuttuğunu söyledi. En geç 29 Kasım\'a kadar alacağı biletlerin parasını yatırması gerektiğini belirten Kostakoğlu, bu defa bankadan 50 bin TL\'lik kredi başvurusunda bulundu. Hiçbir şekilde bu yılki özel biletlerden alamadığını anlatan Kostakoğlu, “Bilet alabilecek miyim, meçhul. Kredim onaylanmadı. Bankadan 50 bin TL verebileceklerini söylediler ama onu da onaylamadılar hala. Bayiler biletlerini alıyor ve biletler tükeniyor. Kredi çekemezsem hanımla birlikte dükkanı kapatıp eve gideceğiz\" dedi.

\'EVLENEMEYENLERİ EVLENDİRECEĞİM\'

Kasım ayı içerisinde çekilişi yapılacak biletleri satmaya devam eden Kostakoğlu\'dan bilet alanlar ise büyük ikramiye hayali kuruyor. Aykut Eren Tuygun, gariban olduğunu belirterek büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde kurduğu ilginç hayalini anlattı. Dar gelirlilerin bu devirde zorluklar içerisinde evlendiğini belirten Tuygun, “Hayalim evlenemeyenleri evlendirmek. İnsanlara yardım edeceğim ve evlenmek isteyenleri evlendireceğim. Kendime de bir ev alacağım. Çıkacağını da zannetmiyorum ama çıkarsa bunları yapacağım\" dedi. Mehmet Zafer Başaran ise emekli olduğunu belirterek, paraya çok ihtiyacı olmadığını söyledi. Başaran, “Şayet büyük ikramiye çıkarsa fakir fukaraya dağıtırım\" dedi.



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