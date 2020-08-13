Geçen yıl uluslararası krize neden olmuştu; Amazon ormanlarında bu yıl daha çok yangın bekleniyor

Brezilya'da bulunan Amazon yağmur ormanlarında bu yıl, son 10 yılın en fazla yangınının yaşanabileceği açıklandı. Ağustos'un ilk 10 gününde 10 bin 136 yangın çıkmasıyla, yangınların uluslararası krize neden olduğu geçen yıla göre yüzde 17 artış yaşandığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Greenpeace, Brezilya hükûmetinin resmi verilerini incelediğinde geçen yıl uluslararası krize yol açan Amazon yangınlarının bu yıl daha fazla olabileceği sonucuna vardı. Greenpeace Brezilya'dan Romula Batista, "Bu artış hükûmetin çevre politikalarındaki eksikliğin doğrudan bir sonucu" dedi.

Brezilya Uzay Araştırma Enstitüsü verilerine göre Haziran ayında yangınların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28 arttı. Ağustos 2019 ile Temmuz 2020 arasında ormansızlaştırma ise yüzde 34 oranında arttı. Brezilya'da geçen yıl düzenlenen 'Yangın Günü' hakkında kimsenin yargılanmadığı belirtildi.

Brezilya Başbakanı Bolsonaro geçen günlerde yaptığı bir açıklamada Amazon'daki yangınların 'bir yalan' olduğunu savunmuştu.

Çevre grupları, ormansızlaştırmanın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile arttığını, Bolsonaro’nun politikalarının yasadışı ağaç kesenleri, çiftçileri ve spekülatörleri teşvik ettiğini savunuyor.