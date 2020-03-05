Geçen yıl personeli için 9 milyar lira harcayan Diyanet, ödenek artırımı talep etti

Bu yıl için ayrılan 11,5 milyar liralık ödenek ile aralarında yatırımcı bankaların da olduğu çok sayıda kurumun bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamaları dikkati çekti. Geçen yıl personeli için 9 milyar lira harcayan Diyanet, ‘görevlerini ifa edebilmek’ için ödenek artırımı talebinde bulundu.

Sözcü'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in bütçesinin yüzde 82’sini personel giderleri oluşturdu. Diyanet’in, 2019 yılında, “Personel gideri” adı altında yaptığı harcama 8,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bir yılda 10,2 milyar lira harcayan idare, isimleri açıklanmayan birçok dernek ve vakfa, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” adı altında 35 milyon lira aktardı. Temsil ve tanıtım için 2 milyon lira harcayan Diyanet’in, “Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı” gideri ise 188 milyon liraya ulaştı.

Malzeme alımı için 9 milyon lira

Diyanet İşleri Başkanlığı merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamaların detayı, idarenin kamu kaynaklarından yaptığı sınırsız harcamaları gün yüzüne çıkardı. Diyanet’e ait binaların 2019 yılındaki bakım ve onarımları için bütçeden 788 bin TL çıktı. En fazla personeli olan kamu kurumları arasında yer alan Diyanet’in kırtasiye, temizlik, spor ve bahçe malzemesi için bir yılda harcadığı para 9,8 milyon TL oldu.

Taşıtlara milyonlarca lira

Başkanlık personelinin kullanması için kiralanan taşıtlara da milyonlara lira döküldü. Diyanet’in, aralarında taşıt kiralama bedeli ve taşıtların sigorta masraflarının da olduğu, “Hizmet alımları” kaleminden yaptığı harcamanın 9 milyon TL olduğu öğrenildi. Başkanlık, büyük bölümü iktidara yakın şirketlere ihale edilen 2019 yılındaki kongre, konferans, seminer ve organizasyonlar için merkezi bütçeden 243 bin TL ayırdı.

Ödenek artırım talebi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 yılına ilişkin faaliyet raporunda, ödenek yetersizliğinden şikâyet edilmesi de dikkat çekti. Personel gideri için 9 milyar TL’ye yakın harcama yapan Diyanet, bütçenin yüzde 97’sinin personele gittiğini belirterek, “Yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, personel gideri dışındaki cari giderler ve yatırım ödeneğinin artırılması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.