Geçen yıl müzelerden 256 milyon lira gelir elde edildi

İSTANBUL (A.A) -

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2007 yılı sonunda müzelerinin cirosu 70 milyon lira iken, 2011 yılında bu rakamın 256 milyon liraya yükseldiğini kaydetti.



Günay, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği'nin ''Türk kahvesinin en doğru yöntemlerle pişirildiği ve sunulduğu ilk yer'' unvanını verdiği, Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki ''Müze'nin Kahvesi''nin açılışını gerçekleştirdi.



Açılışta konuşan Günay, Uzakdoğu'da çayın törensel bir biçimde demlendiğini ve oraya giden yabancıların bu töreni dakikalarca dikkat ve ilgiyle izlediklerini belirterek, kahvenin de Türkiye kültüründe çok önemli yer tuttuğunu ancak şimdiye kadar kahveyi kültür zenginliği arasında öne çıkarma konusunda çok ciddiye alınır bir gayretin gösterilmediğini ifade etti.



Günay, müze mağazalarının işletmesini üstlenen Bilintur ve bakanlıklarına bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün (DÖSİMM) birlikte kahveyi Türkiye kültürünün çok özel bir ürünü olarak sertifikalandırmak konusunda bir adım attıklarına işaret ederek, ''Artık Türkiye turizmini bizim kültür ürünlerimizle zenginleştirmemiz gerekiyor'' dedi.



İlk sertifikanın verildiği bu mekanın, kahvenin Osmanlı coğrafyasıyla tanıştığı yüzyılda görev yapan Kanuni Sultan Süleyman'ın Vezir-i Azam'ı İbrahim Paşa'nın sarayı olmasının da ayrı bir anlam taşıdığına dikkati çeken Günay, ''Zannediyorum Muhteşem Süleyman döneminde yönetimin bütün sorunları Topkapı Sarayı'nda yaşanmış ama biraz yönetimin ve o saltanatın keyfi, tadı, eğlencesi de bu sarayda başlamış. Onun için bir kahve ritüelini buradan başlatmak ve belgelendirmek çok doğru bir seçim diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



Yaptıkları çalışmalar sonucunda müzelerin sunum kalitesi yükselirken, gelirlerin de arttığını söyleyen Günay, ''2007 yılı sonunda bizim müzelerimizin cirosu 70 milyon lira idi. 2011 yılında müzelerimizden elde ettiğimiz gelir 256 milyon lira oldu'' dedi.