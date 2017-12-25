Geçen yıl kaçırılan Şii Suudi yargıcın cesedi bulundu

Suudi Arabistan'da, bir çiftliğe baskın düzenleyen polis geçen yıl kaçırılan yargıç Muhammed el-Cirani'nin cesedini buldu. Şii azınlığa mensup yargıç Jirani, ülkedeki Şii muhalif hareketleri eleştiriyor ve dini liderlerini "İran'a fazla yakın olmakla" suçluyordu.

Suudi Haber Ajansı, ülkenin Doğu Eyaleti'nde, yıllardır Şii azınlığın yoğun protesto gösterileri düzenlediği Awamiya kenti sınırları içinde bulunan çiftlikte, polis tarafından "terör suçlarından" arandığı söylenen Salman el-Faraj adlı kişiyle bir çatışma çıktığını yazdı. Çatışmada Faraj ile bir polis memurunun öldüğü de bildirildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Salı günkü çatışma sonrası mekanda bulunan ceset üzerinde DNA testleri yapıldığını ve cesedin geçen yıl kaçırılan yargıç Cirani'ye ait olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Arabası ateşe verilmiş, silahlı kişilerce kaçırılmak istenmişti

Yargıç Cirani geçen yıl Aralık ayında Awamiya'daki evinden kaçırılmış, güvenlik güçleri olayla ilgili olarak üç kişinin gözaltına alındığını açıklamışlardı. Şii olmakla birlikte Sünni hükümete yakın biri olarak görülen yargıç, kaçırılmadan önce de birçok saldırıya hedef olmuştu.

2011 yılında evi ve otomobili ateşe verilen Cirani, ailesiyle birlikte canını zor kurtarmıştı. 2012 yılında da silahlı kişiler evine saldırarak yargıcı kaçırmak istemiş ama başaramamışlardı.

"Yargıcı kaçırıp öldürenler, İran ile ilişkili ve ondan destek alan bir terör örgütü"

Konuyla ilgili bir basın toplantısı yapan Suudi Arabistan İçişleri Bakanı General Mansur el Türki, yargıcı kaçıranları ve öldürenleri "İran ile ilişkili ve ondan destek alan bir terör örgütü" diye tanımladı. Suudi Arabistan'ın yine Sünni din adamlarından oluşan Ulema Konseyi de cinayeti kınadı.

Şiiler Suudi Arabistan'ın 32 milyonluk nüfusunun tahminen yüzde 10-15'ini oluşturuyor. Yargıcın yaşadığı ve kaçırıldığı 25 bin nüfuslu Awamiya'da Şiiler 2011'den bu yana dönem dönem yoğunlaşan sokak gösterilerinde Şiilere uygulandığını söyledikleri ayrımcılığın son bulmasını talep ediyorlar.

Geçen yaz hükümetin kentin tarihi Musawara mahallesinde yıkıma girişmesi üzerine yine bir dizi protesto ve olaylar yaşanmıştı.