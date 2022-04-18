Geçen yıl düzenli ve süreli yardımlardan yararlanan hane sayısı yaklaşık 6 milyon!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 yılında “Düzenli ve süreli yardımlardan toplam 5,9 milyon hanenin yararlandığını” açıkladı.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, ekonomik ihtiyaç sahibi aileleri TBMM gündemine taşıdı. Gökçel’in soru önergesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yanıtlandı. Yanık, geçen yıl “Düzenli ve süreli yardımlardan toplam 5,9 milyon hanenin yararlandığını” bildirdi. 2021 yılında yapılan yardımların yüzde 94’ünün nakdi olduğu; ayni yardımların ise yakacak, barınma ve gıdadan oluştuğu belirtildi.

Bu yanıtı yorumlayan Gökçel, şu açıklamayı yaptı:

“AKP yoksulluğu idare ediyor. Ancak yoksullukla mücadele edersek toplumsal refaha uluşabiliriz. AKP iktidara geldiği günden bu yana sosyal yardımları oy tehdidi olarak kullanıyor. İktidar utanması gereken tablodan övünç duyuyor. Ülkemizde 6 milyon hane yardım almadan ayakta duramıyor. Bu bir utanç vesikasıdır.” (ANKA)