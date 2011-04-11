Geçen yıl 7 bin çocuk tecavüze uğradı!

T24 - Siyasi alanda yaptığı çalışmalarla tanınan araştırmacı-yazar Tuncer Günay, çocuklara yönelik yaptığı cinsel istismar araştırmasına göre, geçen yıl yaklaşık 7 bin çocuğa tecavüz edildi, son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının en iyimser ihtimalle 250 bin.



Günay, kitaplaştırmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü verileri, panel bildirimleri, gazete arşivleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) raporlarından hareketle bir çalışma yürüttü. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Günay’ın bu yıl içerisinde yayımlanacak kitabında yer alacak bazı çarpıcı tespitler...



Sokaklarda 50 bin çocuk yaşıyor. Bunların yaklaşık 30 bininin cinsel istismara ve tecavüze uğradığı sanılıyor. Sokak çocuklarının yüzde 75’i hırsızlık, gasp, yaralama ve tecavüz suçuyla emniyette kaydı var. 2010 yılı içinde 4 bini mahkûmiyet alarak çocuk ıslahevlerine gönderildi. Son 5 yılda ıslahevlerinde ve büyük cezaevlerinin sübyan koğuşlarında büyükleri veya yaşıtları tarafından tecavüze uğradığı için adliyeye yansıyan vaka sayısı 250.



Yatılı pansiyonlu okullarda, çocuk yuvalarında ve YİBO’larda personelin, müdür yardımcılarının, öğretmenlerin ve esnafın cinsel istismarına uğradığı için medyada yer alan ve adliyeye yansıyan olay sayısı 2009 yılında 200 civarında. Ancak, toplumda, mağdurların cinsel istismarları saklama eğilimi çok yüksek. Son 10 yılda en iyimser rakamla istismara uğrayan çocuk sayısının 250 bin civarında olduğu hesaplanıyor.



2009’da tecavüz edilerek öldürülen çocuklarla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 15, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne 8, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 3 vaka failleriyle birlikte yansıdı.



- Emniyet Bilişim ve Telekomünikasyon izleme birimleri 2010 yılında şikâyete dayalı olarak 23 bin porno siteye erişimi kapattı. Bunların 15 bini çocuk pornosuydu.

- Son 20 yılda aile içinde birinci yakınlarının ve akrabalarının istismarına uğrayan çocuk sayısının 350 ile 400 bin arasında olduğu söylenebilir. Bu vakalardan sadece 600’ü yargıya yansıdı.





Okul çağındaki 15 bin çocuk kayıp



TBMM’de kabul edilen Kayıp Çocuklar Araştırma Komisyonu’nun raporunda 2009-2010 öğrenim yılında ilköğretim çağında olup okula gitmeyen çocuk sayısının 326 bin 513 olduğu, bunlardan 139 bin 691’inin kayıt altına alındığı, 186 bin 822 çocuğun halen okula kayıtlı olmadığı ifade edildi.

Raporda 2006 yılından itibaren TÜİK tarafından kurulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre okul çağındaki çocukların kimlik ve adres bilgilerinin güncellendiği ifade edildi.

Raporda, çocukların okula kayıt edilmeme nedenlerinin ilk sırasında 23 bin 191’le ‘yurtdışına çıkma’nın geldiği kaydedildi. Rapora göre çocukların okula kayıt ettirilmeme nedenlerinin ikinci sırasında 17 bin 818’le adresten taşınma, üçüncü sırasında da 10 bin 259’la ailevi nedenler bulunuyor.



Okula kayıt ettirilmeyen çocukların 8 bin 715’i geleneksel nedenler, 4 bin 349’u zihinsel nedenlerle okula kaydettirilmiyor.



Yine bu durumdaki çocukların 2 bin 141’i ekonomik yetersizlik, 1.654’ü ortopedik engelli oluşu, 1.447’si göçer oluşu, 1.217’si ev hizmetlerinde çalıştırıldığı, 1.94’ü mevsimlik işlerde çalıştırıldığı, 645’i sanayi ve hizmet sektöründe çalıştırıldığı için okula gönderilmiyor.



Rapordaki en dikkat çekici ifade ise şöyle: “Toplam 101 bin 274 çocuğun neden okula kayıt olmadığı öğrenilmiştir. Ancak, 15 bin 663 çocuğun ADNK sisteminde kaydı olmasına karşılık bu çocuklar toplumda bulunamamaktadır.”





Tacizde Marmara ve İstanbul ilk sırada



Cinsel saldırılarda mağdurların yüzde 71’i kadın, yüzde 17’si çocuk; taciz ve öldürmede Marmara bölgesi önde



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2010’da polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen olayları değerlendirerek hazırladığı raporda, cinsel saldırı vakalarında mağdurların yüzde 71’inin kadın, yüzde 17’sinin çocuk, yüzde 12’sinin erkek olduğunu açıkladı. Cinsel saldırı, cinsel taciz ve kasten öldürmelerde, bölgeler arasında Marmara, iller arasında ise İstanbul’un ilk sırada yer aldığı belirtilirken, en çok serbest meslek sahiplerinin suç işlediği vurgulandı.

EGM, Bianet’in “2010 Yılı Erkek Şiddet Raporu” ile kendi resmi kayıtlarını karşılaştırarak bir rapor hazırladı. İçişleri Müsteşar Yardımcısı Mustafa Demirer’in TBMM’ye gönderdiği raporda şu veriler yer aldı:





Taciz kadına



- Aile içi kasten öldürme olaylarının toplam mağdurları içerisinde kadınlar yüzde 51, çocuklar yüzde 10, erkekler ise yüzde 39’dur.

- Cinsel taciz olaylarında, mağdurların yüzde 66’sı kadın, yüzde 22’si çocuk, yüzde 13’ü erkek. Toplam şüpheliler içinde kadınlar yüzde 2’yi, çocuklar yüzde 9’u, erkekler ise yüzde 89’u oluşturuyor. Aile içi cinsel taciz olaylarının yüzde 58’i kadın, yüzde 38’i çocuk, yüzde 5’i ise erkeklere yönelik olarak kayıtlara geçti.

- Cinsel saldırı olaylarında ise mağdurların yüzde 71’i kadın, yüzde 17’si çocuk, yüzde 12’si erkek olarak kayıtlara geçti. Aile içi cinsel saldırı olaylarının toplam mağdurları içinde kadınlar yüzde 70’i, çocuklar yüzde 25’i, erkekler ise yüzde 5’i oluşturdu.





Marmara ilk sırada



- Kasten öldürme olaylarında yüzde 30’la Marmara Bölgesi, aile için kasten öldürme olaylarında ise yüzde 26 ile Akdeniz Bölgesi ilk sırada yer aldı.

- Cinsel tacizde yüzde 32 ile yine Marmara ilk sıraya yerleşirken, yüzde 21’le İç Anadolu Bölgesi ikinci, yüzde 14’le Akdeniz Bölgesi üçüncü sırada yer aldı. Ege’de yüzde 13, Doğu Anadolu’da yüzde 6 ve Güneydoğu Anadolu’da ise yüzde 4 oranları belirlendi.

- Aile içi cinsel tacizde Marmara yüzde 39 ile ilk sırada, yüzde 18’le İçanadolu ikinci, yüzde 15’le Akdeniz üçüncü, yüzde 10’la Karadeniz dördüncü, yüzde 7 ile Güneydoğu beşinci, yüzde 6 ile Ege altıncı, yüzde 5’le Doğu Anadolu Bölgesi yedinci sırada.

- Cinsel saldırıda Marmara Bölgesi yüzde 31’le birinci durumda. Diğer sıralama ise, İç Anadolu (yüzde 20), Ege (yüzde 17), Akdeniz (yüzde 13), Karadeniz (yüzde 9), Doğu Anadolu (yüzde 6) ve Güneydoğu Anadolu (Yüzde 4) olarak sıralındı.

- Aile içi meydana gelen cinsel saldırı olaylarında ise sıralama; Marmara (yüzde 43), İç Anadolu (yüzde 15), Ege (yüzde 12), Akdeniz (yüzde 11), Karadeniz (yüzde 9), Güneydoğu Anadolu (yüzde 6) ve Doğu Anadolu (yüzde 4) olarak sıralandı.





Serbest meslek



Raporda suç türü bakımından en fazla olayın İstanbul’da meydana geldiği belirtildi. Raporda, kadınlara yönelik kasten öldürme olaylarında şüphelilerin yüzde 49’nun serbest meslek sahibi olduğu vurgulandı.



Kadına yönelik erkekler tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz olaylarında şüphelilerden yüzde 41’i serbest meslek sahibi, kadınlara yönelik cinsel saldırı olaylarında ise şüphelilerden yüzde 44’ü serbest meslek sahibi. Kadınlara yönelik erkeklerin gerçekleştirdiği kasten öldürmelerin yüzde 27’sinin anlık cinayetler olduğu belirtildi.