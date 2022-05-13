Geçen yıl, 7 bin 190 çocuk doğum yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen sene toplam 7 bin 190 çocuk, doğum yaptı. Bunlardan 117'sini, 15 yaşında çocuklar oluşturdu.

TÜİK, "Doğum İstatistikleri, 2021" verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. Buna göre doğurganlık hızı son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yayımlanan verilere göre geçen sene toplam 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Bunun 117’sini 15 yaş altı çocuklar oluşturdu.

2001-2021 yılları arasında 15 yaş altı 20 bin 895 çocuk doğum yaptı; 15-17 yaş arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 bin 488.