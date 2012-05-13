Geçen yıl 32 bin cep telefonu kaybettik

BTK Bilgi ve İhbar Merkezi'ne geçen yıl toplam 32 bin 670 kayıp ve çalıntı ihbarı yapıldı. Bu yılın ilk üç ayında gelen ihbar sayısı ise 7 bin 890 oldu.

Cep telefonunu çaldıran veya kaybedenler, 7 gün 24 saat hizmet veren BTK Bilgi ve İhbar Merkezi'ne başvurarak cep telefonu cihazlarının kullanılmasını engelleyebiliyor.

Kayıp ve çalıntı ihbarlarının yanı sıra Bilgi ve İhbar Merkezi'nden yurt dışından getirilen telefon cihazlarının kayıt işlemleri konusunda da bilgi alınabiliyor. Geçen yıl BTK Bilgi ve İhbar Merkezi'ni kayıp ve çalıntı ihbarı yapmak veya bilgi almak amacıyla yaklaşık 350 bin kişi aradı.

BTK Başkanı Tayfun Acarer, cep telefonu cihazlarının kullanıma kapatılması uygulaması sayesinde telefon hırsızlığı ve gasp gibi olayların geçmiş yıllara göre ciddi oranda azaldığını söyledi.

Cep telefonunu çaldıran veya kaybeden kişilerin mutlaka Bilgi ve İhbar Merkezi'ni arayıp IMEI numarasını bildirerek telefonlarını kapattırması gerektiğini belirten Acarer, şunları kaydetti:

''Telefonunu kaybeden veya çaldıran bazı vatandaşlarımız sadece abone olduğu GSM işletmesini arayarak telefon hattını aramaya kapattırıyor. Ancak sadece cep telefonu hattının aramaya kapatılması yeterli değil. Çünkü böyle bir durumda cep telefonunu çalan veya bulan kişi başka bir sim kart takarak telefonu kullanabilir. Bu telefonların suç ilişkilerinde kullanılması halinde telefonun asıl sahibi olan kişiler de şüpheli durumuna düşerek mağdur olabiliyor. Ayrıca, emniyet birimlerince bulunan telefonların sahiplerine iade edilebilmesi için de Bilgi İhbar Merkezine yapılan ihbar kayıtlarında bildirilen kimlik bilgileri esas alınmaktadır. Bu nedenle cep telefonu hattıyla birlikte mutlaka telefon cihazının da kullanıma kapattırılması gerekiyor.''

BTK Başkanı Acarer, cep telefonunu çaldıran ya da kaybeden kişilerin, BTK Bilgi ve İhbar Merkezi'ni arayıp kimlik bilgilerini ve cihazın IMEI numarasını vermesi halinde, bu bilgilerin mobil işletmeciler ve MERNİS aracılığıyla doğrulandıktan sonra söz konusu IMEI numarasının siyah listeye alındığını ve telefonun kullanıma kapatıldığını ifade etti.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt işlemleri konusunda da bilgi veren Acarer, yurt dışından gelirken yanlarında cep telefonu getiren vatandaşların bu telefonları bir ay içinde abone oldukları GSM işletmesinin abone kayıt merkezi veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi aracılığıyla kayıt ettirmeleri gerektiğini söyledi. BTK Başkanı, bu şekilde yurt dışından getirilen ancak bir ay içinde kaydettirilmeyen telefonların kullanıma kapatıldığını hatırlattı.

Son günlerde yurt dışından getirilen telefonların ücret karşılığında kaydının yapıldığı yönünde ilanlara rastlandığını ifade eden Acarer, mağdur olmamaları için vatandaşları şöyle uyardı:

''Bazı kişiler başkalarının pasaport bilgilerini kullanarak yurt dışından getirilen telefonları kaydettirdiğini söyleyerek vatandaşlardan ücret alıyor. Bunlardan bir kısmı ücret alıp hiçbir kayıt işlemi yapmayarak vatandaşı dolandırıyor. Başkasının pasaportuna kayıt yapılmış olsa bile bu durumda da telefonla ilgili herhangi bir sorun çıktığında telefon cihazı başka bir kişinin üzerine kayıt edilmiş olduğu için hem pasaport sahibi hem de cihaz sahibi açısından mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımız mevzuata uygun olarak abone kayıt merkezlerine gerekli belgelerle şahsen başvurarak kayıt yaptırırlarsa bu tür sorunlarla karşılaşmazlar.''