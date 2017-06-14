Geçen sezonun en iyi kalecisi Fabien Farnolle, Yeni Malatyaspor için Türkiye'de

TFF 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giyen Beninli kaleci Fabien Farnolle'yi Türkiye'ye getirdi.
Fransa 2. Ligi’nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle ile Türkiye'ye gelir gelmez ön anlaşma imzalayan yönetimin, 32 yaşındaki kaleciyle basın karşısında bir imza töreni düzenleyeceği belirtildi.
Atatürk Havaalanı'nda Yeni Malatyasporlu yöneticilerin karşıladığı Fabien'in 28 Haziran'da Malatya'da başlayacak ilk etap kampına katılacağı ifade edildi.