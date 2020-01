Geçen sezon Fenerbahçe'nin, bu yılda Başakşehir'in Devler Lig'ne katılım paylarını aldılar

Beşiktaş oynamadan 64 Milyon Euro kazandı

İSTANBUL,(DHA)--Olgucan KALKAN

Geçtiğimiz 2 sezonda ligi şampiyon bitirerek Şampiyonlar Ligi\'ne doğrudan katılmaya hak kazanan Beşiktaş\'a rakiplerinden büyük para kaldı.

2015-2016 sezonunu 2\'inci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, Play off turunda kupaya veda edince Beşiktaş\'ın kasasına 13.5 Milyon Euro fazladan para girdi. Siyah-Beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına ayak bastı parası olarak 12 Milyon Euro\'yu kasasına koyarken, Fenerbahçe\'nin elenmesiyle birlikte kasaya toplamda giren para 25.5 Milyon Euro oldu. Geçen sezonda gruplarda oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Beşiktaş 3.5 Milyon Euro\'da buradan kazandı. Yani Beşiktaş\'ın geçen sene kazandığı para 29 Milyon Euro oldu.

BU SENE OYNAMADAN 35 MİLYON EURO

Bir önceki sezondan 29 Milyon Euro kazanan Beşiktaş, bu sezonda Medipol Başakşehir\'in Şampiyonar Ligi\'nde ön elemesinde Sevilla\'ya elenmesiyle birlikte kasasını dolduracak. Siyah-Beyazlılar gruplara ayak bastı parası olarak 13 Milyon Euro\'yu kasasına koyarken, Medipol Başkşehir\'in elenmesiyle birlikte yayın haklarından 22 Milyon Euro daha kazanacak. Böylece Beşiktaş\'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi başlamadan kasasına girecek para 35 Milyon Euro seviyelerinde olacak. Ayrıca Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında alacağı her galibiyet için 1.5 Milyon Euro, her beraberlik için de 500 Bin Euro almaya hak kazanacak.