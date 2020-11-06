Geçen sene istifaya zorlanan Morales, gelecek hafta ülkesine dönüyor

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Geçen sene ordu ve muhalefetin baskısıyla istifaya zorlanan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, gelecek hafta ülkesine dönüyor.

Bolivya gazetesi Página Siete'ye göre Morales pazartesi sabahı Arjantin'in kuzey sınırından Bolivya'nın Villazón kasabasına geçecek. Eski devlet başkanı buradan yaklaşık 1000 kilometre kuzeye, Chapare bölgesine gidecek. Morales'e yolculuğunda 800 araçlık bir konvoyun eşlik etmesi planlanıyor.

Morales'in 10 Kasım Salı günü Chapare'de olması bekleniyor. Morales, tam bir yıl önce aynı tarihte Chapare'de Meksika hava kuvvetlerine ait bir uçakla Bolivya'dan ayrılmıştı.

Bolivya'da ekim ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Morales'in aday gösterdiği Luis Arce kazanmıştı. Sosyalist Mas Partisi'nin zaferinin ardından mahkeme, Morales hakkındaki yakalama kararını kaldırmıştı.

Arce, pazar günü yemin ederek Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı olarak göreve başlayacak.