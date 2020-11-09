Geçen sene istifaya zorlanan Morales Bolivya'ya döndü

Arjantin'in Bolivya sınırındaki Jujuy eyaletine bağlı La Quiaca şehrine dün ulaşan Morales, geçen yıl kendisiyle beraber ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ile kara yoluyla Bolivya'nın Arjantin sınırında bulunan Villazon şehrine gitti.

İstifa sürecini "darbe" olarak niteleyen Morales, ülkedeki sağ kesimin ABD tarafından yönetildiğini savundu ve 18 Ekim'deki genel seçim sonuçlarının, 20 Ekim 2019'daki seçimlerde usulsüzlük yapılmadığının kanıtı olduğunu söyledi.

Morales'in, Villazon'dan büyük bir konvoy eşliğinde geçen yıl 11 Kasım'da ülkeyi terk ettiği, Villazon'a yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Cochabamba eyaletine bağlı Chimore şehrine 11 Kasım çarşamba günü varması bekleniyor.