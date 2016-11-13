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Yaşam

Geçen sene hayatını kaybeden kızının mezarı başında intihar etti

Yusuf Kekeç'in cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü

13 Kasım 2016 01:27

Gaziantep'te 2 ay önce eşinden boşanan 33 yaşındaki Yusuf Kekeç, kendisini geçen yıl hayatını kaybeden kızı İlkgül Esma'nın mezarı başındaki ağaca asarak yaşamına son verdi.

DHA’da yer alan habere göre, olay, akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta meydana geldi. 2 ay önce eşinden boşanan Yusuf Kekeç, geçen yıl, 5 yaşında hayatını kaybeden kızı İlkgül Esma'nın mezarını ziyaret ederek dua etti. Yusuf Kekeç, bir süre sonra kızının mezarı başındaki ağaca bağladığı ipi boynuna geçirerek kendisini astı. 

Mezar ziyaretine gelenler, durumu fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kekeç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Yusuf Kekeç'in cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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