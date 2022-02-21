Geçen sene büyük orman yangınları yaşayan Yunanistan, yangınlarla havadan mücadele kapasitesini artırıyor

T24 Dış Haberler

Geçen sene çok büyük orman yangınları yaşayan Yunanistan, yangınlarla havadan mücadele kapasitesini artırıyor.

Yunanistan'ın NATO lojistik destek birimine eski borcunu ödemesinin ardından yangınla havadan mücadele kapasitesini artırabileceği belirtildi. İtfaiye hizmetlerinin filosunda geçen seneye kıyasla 15 tane daha fazla uçak ve helikopter bulunacağı; toplam sayının 92'ye çıkacağı bildirildi.

Yunanistan, NATO Destek ve Tedarik Ajansı'na borcunu ödemese, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkelerin borcu kapaması gerekecekti.

Sivil Koruma Bakanı Kristos Stilianidis, Kathimerini'ye yaptığı açıklamada; "Burada Yunanistan'ın güvenilirliği tehlikedeydi" dedi.