-Geçen sene afetlerde 300 bin kişi öldü ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Vekili Ulrika Richardson Golinski, 2010 yılında dünya genelinde 373 doğal afet yaşandığını, bu afetlerde 208 milyon kişinin hayatının olumsuz etkilendiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Afet Risk Değerlendirmelerinde Kapsam Belirleme ve Planlama Çalıştayı'nda konuşan Golinski, afetlerin ülke ekonomilerine de çok büyük zarar verdiğini vurguladı. Golinski, afetlerin ekonomik zararının 1960'lı yıllarda 75 milyar Amerikan Dolarını bulduğunu, bu rakamın 1990'larda 660 milyar Amerikan Dolarına çıktığını söyledi. Afetlerin, toplumları ve kitleleri değil ülkeleri geriye götürdüğü değerlendirmesinde bulunan Golinski, bu nedenle afetlere hazır olunması, gerekli tedbirlerin alınması ve risklerin belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti. Golinski, ''Erken uyarı sistemleri başarıyla uygulandığında, afetler karşısında savunmasızlık etkisi azalacak, ölüm sayısı ve ekonomik kayıp önemli ölçüde düşecektir'' diye konuştu. Doğal afetlerin Türkiye'de gayri safi milli hasılanın yüzde 1'ine denk geldiğini belirten Golinski, bunda en büyük payı depremlerin oluşturduğunu vurguladı.