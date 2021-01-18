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Dünya

Geçen haftalarda hastaneye kaldırılan Dr. Dre'nin sağlık durumu hakkında açıklama

18 Ocak 2021 12:50

T24 Dış Haberler

Rap müziğinin efsane isimlerinden Dr. Dre'nin geçen haftalarda kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği ifade edildi.

Dre'nin avukatı Peter Paterno, CNN'e yaptığı açıklamalarda, "O evde ve iyileşme sürecinde" dedi. Paterno, Dr.Dre'nin durumuyla ilgili daha fazla detay sunmadı.

Dr. Dre, 5 Ocak'ta Instagram'dan bir paylaşım yaparak sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmeyi umduğunu ifade etmişti.

Rapçi Ice-T de bu hafta sonu Twitter üzerinden Dre ile FaceTime yaptığını ve "iyi gözüktüğünü" ifade etti. 

Müzisyen Focus da Dre'nin stüdyodayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Abim çok iyi durumda. Çalışıyoruz..." yazdı.

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