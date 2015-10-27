Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Eş lazım dediğinizde önce anne babanıza gideceksiniz. İnşallah onlar size hayırlı bir eş bulacak. Bulamazsa bize başvuracaksınız” şeklindeki sözlerini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Geçen hafta Başbakan erkeklere gelin bulacağını vaat etti. Ama hangi kaynakla bulacağını açıklamadı" dedi.

CHP İl Teşkilatı tarafından Eskişehir’de düzenlenen ‘Türkiye ekonomisi ve geleceği’ konulu toplantıda konuşan Selin Sayek Böke, gerçekçi ve dürüst siyaset yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Birbirimize çamur atarak Türkiye buraya geldi. Biz bir hükümetmişiz gibi ve iktidardaymışız açık ve şeffaf bir hükümet programı sunduk 7 Haziran'da. Alt başlıklarıyla her kalemi söyledik. Dedik ki emekliye çift maaş ikramiye 24 milyar lira, aile sigortasını iki katına çıkartılması 24 milyar lira, çiftçiden mazot vergisinin alınmaması 9 milyar lira. Hatta 8.9 milyar lira. Asgari ücretten vergi alınmaması 7.9 veya 9 milyar arasında. Bunların geri vergi dönüşümünden sonra toplam maliyeti 57 milyar lira dedik. 57.2 milyar lira. Ben hükümetten şimdiye kadar hiçbir yaptıkları programla ilgili bunu duymadım.

Geçen hafta Başbakan erkeklere gelin bulacağını vaat etti ama hangi kaynakla bulacağını açıklamadı. Veyahut da her iş kuran gence 100 bin lira vereceğini açıkladı ama hangi kaynakla yapacağını açıklamadı. Hani onun için dürüst siyaset yapmanın o haksız rekabetin önündeki ilk engeli kaldırmak olduğunu düşünüyorum."