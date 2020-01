Geçen hafta atanan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı görevi bıraktı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy, geçen hafta göreve atanırken, bugün ise sağlığını gerekçe göstererek görevini bıraktı.

İş adamı Haluk Ulusoy, geçen hafta İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine atandı. Haluk Ulusoy\'un göreve başlamasıyla birlikte daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, \'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin\' paylaşımı gündeme gelirken, özellikle MHP\'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığı, paylaşımı sildiğini belirtti. Haluk Ulusoy yaptığı açıklamada, \"Referandumda, Sayın Bahçeli\'nin bana göre MHP\'nin kuruluş değerlerine, rahmetle, saygıyla andığım Alparslan Türkeş\'in kurduğu partinin değerlerine aykırı hareket ettiğini ve kendisine verilen oyların karşılığını vermediğini, Ak Parti\'ye yaklaşarak partisine ve seçmenine sırtını döndüğünü düşündüğüm için o akşamın kızgınlığıyla yapılmış paylaşımdır. İşin özünde, kendisi Türkiye\'de belli bir seçmen kitlesine sahip olan MHP\'nin genel başkanıdır. Makamını saygı ve sevgiyle hürmet ederiz. Bugün kendisinin giydiği cekettir. Kişisel olarak yaptığının hala yanlış olduğunu düşünüyorum,. Bu sebeple de İYİ Parti\'nin üyesi oldum. Türkiye\'de iyi şeyler yapmak için göreve talip oldum. Görevlendirildim, iyi insanların aldığı oyu, söz verdiği şekilde kullanacağı, seçmenine yanlış yapmayacağı iyi bir hareketin içindeyiz. Herkesi de iyi şeyler yapmak için İYİ Parti\'ye bekliyoruz\" dedi.

Bir haftadır görevde olan Haluk Ulusoy bugün yaptığı yazılı açıklama ile sağlığını gerekçe göstererek, görevinden ayrıldığını bildirdi. Haluk Ulusoy\'un açıklaması şöyle:

\"Geçen hafta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık süre içerisinde şahsım üzerinden İYİ Parti\'ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Özellikle Sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendinin doğduğu ve büyüdüğü bu şehrin kamuoyundaki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır nerede ise geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti. Her ne kadar bu tempodan hiçbir mutsuzluğum olmasa da, dün akşam sağlığım bu aşırı tempo karşısında uyarı vermeye başladı. Dün akşam aşırı yükselen tansiyonumu düşürmek çok uzun zaman aldı. Geçmişten beri gelen kardiyolojik problemlerimden ötürü son günlerde yüklendiğim aşırı stresin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği gerçeği, eşim ve çocuklarımdan bu sebeple gelen büyük baskı, doktorumun da onlara katılması beni karar almaya zorunlu kılmıştır. İYİ Parti hareketine sağlığım el vermediği için, ilerleyen günlerde zarar vermemek adına henüz daha yolun çok başındayken İYİ Parti İl Başkanlığı görevimi bıraktığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim.\"



