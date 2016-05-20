Geçen hafta 7 gol yiyen Trabzonspor, ligin son maçında 6 - 0 mağlup oldu!

Trabzonspor ligin son haftasında evinde Kasımpaşaspor'a 6-0 mağlup oldu. Hami Mandıralı'nın takımdan ayrılmasının ardından karşılaşmaya alt yapı teknik direktörüyle çıkan bordo mavililer gençlerin ağırlıkta olduğu kadroyla Kasımpaşa'ya direnemedi. Geçen hafta Antalyaspor'a 7-0 mağlup olan Trabzonspor bu hafta da 6 gol yiyerek 40 puanda kaldı ve ligi 12.sırada tamamladı.

Eren Derdiyok (2), del Valle, Scarione, Adem Büyük ve Titi'nin golleriyle 3 puana uzanan Kasımpaşa Ligi 50 puanla 7.sırada tamamladı.