Geçen günlerde dövüş kariyerini noktalayan Nurmagomedov, Macron'a beddua yağdırdı: Allah o yaratığın suratının biçimini bozsun

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Rus eski MMA şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İslam'la ilgili söylemleri sebebiyle beddua yağdırdı.

Instagram hesabından Macron'un suratına bir ayakkabı izi eklenmiş fotoğrafını paylaşan Nurmagomedov, "Özgür ifade sloganı altında 1.5 milyar Müslümanın hislerini inciten bu yaratığın ve takipçilerinin Allah suratının biçimini bozsun" yazdı.

Nurmagomedov paylaşımının devamında, "Allah onu bu hayatta ve sonrakinde utandırsın" yazdı ve "İnanın, provokasyonları istedikleri gibi gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Nice kentine bu hafta bir kiliseye düzenlenen saldırıda üç kişi öldürüldü. Saldırının baş şüphelisinin Tunuslu olduğu belirtilmişti. Kısa süre önce de dersinde Hz. Muhammed'i resmeden Charlie Hebdo karikatürünü öğrencilerine gösteren bir öğretmen kafası kesilerek katledilmişti. Macron, bahsi geçen karikatürün özgür ifade kapsamına girdiğini söylemişti.

Geçen hafta UFC Hafif Siklet Ünvan maçında Khabib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i nakavt etmiş ve emekli olduğunu duyurmuştu.