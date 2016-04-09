Gecekondu sahipleri de artık kentsel dönüşümden yararlanabilecek

Hükümet, tapusu olmadığı halde Hazine arasizi veya özel şahıs mülkiyeti üzerinde gecekondu, iş yeri bulunanan işgalcileri de 'Kentsel Dönüşüm Yasası'ndan yararlandırma kararı aldı. Karara göre, Diyarbakır Sur, Şırnak Cizre, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin başta olmak üzere tapusu olmayan gecekonduların bulunduğu bütün yerleri ilgilendiriyor.

Hürriyet'in haberine göre, Bakanlar Kurulu’nun “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair” kararı dünkü Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayımlandı. Buna göre kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan izinsiz yapılan gecekondular, kentsel dönüşüm yasası kapsamındaki bir alanda yer alıyorsa bu gecekondu sahipleri de yasanın olanaklarından yararlandırılacak. Böylece elinde tapusu olmayan, Hazine arazisini veya bir başkasının arazisini işgal edenler, o arsa üzerinde yaptıkları gecekondular, diktikleri ağaçlar, çevresine ördükleri duvarlar için öncelikle ‘enkaz bedeli’ alabilecekler.

Konut sahibi olacak



Kentsel dönüşüm alanı içinde yer alıp tapusu olmayan bu kişiler, mümkün olması halinde yıkılacak gecekondularının yerine yapılacak konut veya işyerinden; mümkün olmaması halinde uygulama alanı dışında yapılacak konut veya işyerinden satın alabilecekler. Bu kişiler, riskli alanda dönüşümü gerçekleştiren idareyle anlaşabilirlerse, riskli alanda yapılacak konut veya işyerinin inşaat maliyeti, arsa bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri gibi giderler eklenerek hesaplanacak. Enkaz bedeli de bu borçtan düşülecek.



'Kira' yardımı alacak



Riskli alandan idare ile ‘anlaşarak’ tahliye edilenlere de 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca ‘kira yardımı’ yapılabilecek. Yine bu kişiler, edinecekleri konut veya işyerleri için düşük faizli kredidesteğinden yararlandırılabilecek.

Proje ortağı oldular

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin her yerinde Hazine arazisi veya özel şahıs arazilerini işgal edip gecekondu yapan çok sayıda kişi bulunduğunu belirterek, “Sur, Cizre, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana’da da böyle yerler var. Bu bir Türkiye gerçeği. Orada 30,40, 50 yıldır oturuyor. Elektriği, suyu, otobüsü var. Orada oy kullanıyor. Dolayısıyla ‘kentsel dönüşüm yapacağım, hadi buradan çık’ diyemiyorsunuz. Dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bu durumdaki kişiler de ‘proje ortağı’ haline getirildi. Onlar da diğer hak sahiplerinin yararlandıkları bazı haklardan yararlanacaklar. Ancak bunların detayları Hazine Müsteşarlığınca netleştirilecek. Dünkü kararlar ana çerçeve çizilmiş oldu” dediler.