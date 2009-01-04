Gece ziyaretlerine son verin

3-6 yaş arasındaki çocuğunuz gece sık sık uyanıp yanınıza geliyor veya tekrar uykuya dalana kadar sizi yanında istiyorsa ona nasıl yardım edebileceğinizi ve kendinizi bu eziyetten nasıl kurtaracağınızı bilmelisiniz. Vatan’da yayımlanan haberde, çocuğun uykusunun bölünmemesi için yapılması gerekenler anlatılıyor.



* 3-6 yaş arasındaki birçok çocuk uykuya dalmak için ninniye, yumuşak bir oyuncağa ya da masala ihtiyaç duyar. Ancak gece uykusundan uyanan çocuğu tekrar uyutmak için bu yöntemler işe yaramayabilir.



* Çocuğunuzu rahatlatacak ne varsa yapın. Mesela uykuya dalana kadar, Ege karnını okşamamdan, Defne elini tutmamdan hoşlanıyor. Ancak bu yardımın süresini her gece kademe kademe azaltın. Sonra sadece üstünü örtüp, “Bir şey yok, geçti. Hadi tekrar uyu bakalım” diyerek, sadece bir iki dakika onu sakinleştirdikten sonra, uykuya dalmasını beklemeden odadan çıkın. Böylece gözünü tekrar açtığında sizin orada olmanızı beklemez. Bu bir gecede olacak iş değildir. Sabırlı ve kararlı olmanız gerekir.



* Eğer odanıza geliyor ve yanınızda yatmak konusunda ısrar ediyorsa, izin vermeyin. Bunu bir kere yaparsanız, gece ziyaretlerinin devamı gelir. Ve bir süre sonra bu durum gözünüze hiç de sevimli gözükmez.



* Yanınıza geldiğinde, onu kararlı bir şekilde odasına geri götürün, iyi geceler öpücüğü verin ve hemen kendi odanıza dönün. Eğer yanında çok oyalanırsanız, bu sefer sizin, odasında kamp kurmanıza alışacaktır. Tabii çocuğunuz hastaysa veya rutininde herhangi bir değişiklik varsa, kuralları esnetin.



* Bu yaşlardaki çocukların bazı korkuları olması normaldir. Karanlıktan korkuyorsa, holün ışığını açık bırakın veya odasına bir gece lambası takın. Eğer hayalet veya canavardan korkuyorsa, yatmadan önce canavar avına çıkın. Yatakların altına, dolapların içine, perdelerin arkasına bakın ve odada canavar olmadığına onu ikna edin.



* Basit ödüller, çocuğunuzu cesaretlendirebilir. Gece yatağından kalkmadan ve sizi çağırmadan uyuduğu her gece için ona bir çıkartma hediye edin. 5 çıkartma biriktirirse, beraber parka gideceğinizi vaat edin. Kendi kendine uykuya dalmak çocuk için zor bir iştir. Ancak bunu sağlamak için verilen ödüle değer.



* Birçok çocuk anneye yanaşacağı zamanı bilirse, akşam tutturmalarından vazgeçer. Mesela hava aydınlandığında yatağı terk edip yanınıza gelebileceğini veya sizi çağırabileceğini söyleyin. Sabah kahvaltısından önce, çocuğunuza sarılarak biraz keyif yapın.



* Odaya gelmekte çok ısrar eden çocuklar için başka bir yöntem de şu: Yatağınızı değil ama yatak odanızı paylaşın. Çocuğa basit bir yer yatağı yapın. Bebeğini yanına koyun ve orada yatabileceğini söyleyin. Birkaç gün sonra kendi rahat yatağını tercih edecektir.

