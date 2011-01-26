Gece Yolcuları'nın bataristi dayak yemiş

T24 - Türk müzik grubu Gece Yolcuları’ndaki davulculuk görevini bıraktıktan sonra öğretmenlik yapmaya karar veren Bülent Ecevit Albayrak, okul müdüründen öğrencilerinin önünde dayak yediğini iddia etti.



2009 yılında Şırnak Cumhuriyet Lisesi’ne Coğrafya öğretmeni olarak atanan ve 15 yılını profesyonel müzisyen olarak geçiren Albayrak, yeni mesleğinde yaşadığı ilk şoku memurlar.net adlı forum sitesinde “Bu gün görevli olduğum Şırnak Cumhuriyet Lisesi’nde öğrencilerimin gözü önünde okul müdüründen dayak yediğim gün” sözleriyle duyurdu.

Albayrak, dayak olayını şöyle anlattı: “Öğrenciler derste nereden buldularsa birbirlerine jilet atmışlar ellerinden kan fışkırıyor. Üç tanesini müdüre götürdüm. Olayı anlattım, dersime döndüm. Müdür yarım saat sonra beni çağırttı. Sen ders anlatmıyormuşsun öğrenciler de bu yüzden kendilerini jiletlemişler. ‘Senin öğretmenliğin yerin dibine batsın defol okulumdan’ diye hakaret etti. Bu arada öğrencilere sinirlenmiş olacak ki sandalyeyi öğrencilerin kafasına fırlatmaya çalıştı. Ben ne yapıyorsunuz hocam? diye sandalyeyi tutayım derken benim boğazıma sarılıp sıkmaya başladı. Bu gün hayatımın keder günü. Bu gün öğrencilerimin gözü önünde okul müdüründen dayak yediğim gün.”



Şırnak Cumhuriyet Lisesi Okul müdürü ise “İddia ettiği gibi dayak ya da darp söz konusu değil. Ben boğazına falan sarılıp dayak atmadım. Aramızda sorun olsa sicil notlarına iyi puanlar vermezdim.”



