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Sağlık

Gece yemek yemek bir hastalık mı?

Farelerin vücut saatini etkileyen gen ve beslenmeleri arasındaki ilişki incelendi

27 Mayıs 2014 10:47

Yeni yapılan bir araştırma gece açlık hissi ile uyanıp yemek yemenin genetik özelliklerden ötürü kaynaklanan bir hastalık olabileceğini ortaya koydu.

Sağlıksız ve yüksek kalorili yemekler genellikle kilo artışına hatta obeziteye neden olarak gösterilir.

Fakat fareler üzerinde yapılan bir çalışma bunun genetik özelliklerden de kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Araştırmaya göre yemek düzeni ile uyku arasındaki uyumu düzenleyen genlerin sorunlu olması durumunda gece yemek yeme sendromu ortaya çıkabiliyor.

Cell Reports dergisinde yayınlanan araştırmada farelerin vücut saatini etkileyen gen ve beslenmeleri arasındaki ilişki incelendi.

Genin etkin olmadığı ve farelerin uyuması gereken zamanda normalden daha çok yedikleri fark edildi.

Vücut saatini düzenleyen gendeki değişiklik farelerin uyma düzenini etkileyerek daha çok uymalarına sebep oluyor.

Araştırmacılar bu genin uyku ve yemek yeme arasındaki uyumu sağladığını düşünüyor.

Gendeki değişiklikte uyku ya da yemek yeme alışkanlıklarını etkileyebiliyor.

Araştırmaya göre yemek vakitlerindeki değişim fazla yemeye ya da kilo almaya sebep olabiliyor.

Bu sorun insanların yüzde 1 ila 2'sinde bulunuyor.

Hastalığın belirtileri arasında gece uyanıp yemek yemeden tekrar yatağa gidememek var.

Bu sendrom yeme bozukluğu olarak tanımlanıyor fakat nedeni henüz bulunabilmiş değil.

Araştırma ekibinden Satchidananda Panda, çok uzun süredir gece yemek yeme sendromunun yok sayıldığını belirtiyor.

Fakat Panda’ya göre son araştırma yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.

 

BBCTürkçe

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